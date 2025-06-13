Erbakan: Tüm seçenekler masaya yatırılmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Erbakan, "Vahşette ve soykırımda sınır tanımayan İsrail terör örgütü, insanlık vicdanının Gazze'deki mazlumlara yardım ulaştırmak için ayağa kalktığı bir süreçte İran'a saldırıda bulunarak karşısına caydırıcı bir güç çıkarılmadığı, anlayacağı dilden karşılık verilmediği takdirde dur durak bilmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Soykırımcı Netanyahu'nun 'Osmanlı'nın yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum, dönmeyecek.' şeklindeki sözleri de İsrail terör örgütünün gerçek korkusunu ve aynı zamanda esas hedef olan ülkenin Türkiye olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. İsrail'in İran'dan sonraki esas hedefinin Türkiye olduğu aşikardır. Siyonizm zihniyeti Arz-ı Mevud hedefinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir, etkili bir güçle bastırılmadığı takdirde de bu hedef doğrultusunda ilerlemeye devam edecektir" dedi.

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"ÜLKEMİZDEKİ ABD ÜSLERİ DERHAL KAPATILMALI"

Erbakan, açıklamasının devamında, "İran'a yönelik saldırının ayrıntıları, İsrail terör örgütünün bu devletin en stratejik yerlerine sızabildiğini de ortaya koymuştur. Bu aynı zamanda Türkiye için de üzerinde durulması gereken noktadır. İslam dünyasındaki ülkelerin yöneticileri ve uluslararası kuruluşlar bugüne kadar maalesef konuşmaktan ve kınamaktan öteye gidememiştir."