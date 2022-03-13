Erbil'e çok sayıda roketli saldırı 0:00 / 0:00

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Erbil valisinin devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, Irak'ın özerk Kürt bölgesinin başkenti Erbil'e çok sayıda roket düştüğü belirtildi. Eyaletin Sağlık Bakanı Saman Barzanji devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Erbil'deki patlamalardan sonra herhangi bir kurban veya can kaybı olmadı" dedi.

Erbil valisi, ABD Konsolosluğu’nun yoğun füze saldırısının hedefi olup olmadığının kesin olmadığını belirtti. Olayın ardından ABD Konsolosluğu’nun üzerine helikopterler uçmaya başladı. Yerel kaynaklar hedefin ABD Konsolosluğu ve üssü olduğunu iddia ediyor.

Bakan Yardımcısı Hiwa Afandi, altıdan fazla patlamanın duyulduğunu belirtti. Güvenlik güçlerinin olayı araştırdığı ve yeni bilgilerin kısa süre içinde paylaşılacağı açıklandı.

ABD'li yetkililer de Erbil'deki saldırının ardından askeri zayiatlarının olmadığını duyurdu.

Yetkililerden biri, balistik füzelerin İran'dan atıldığını söyledi. Saldırı, İsrail'in Şam yakınlarında düzenlediği hava saldırısından ve Suriye'nin İran Devrim Muhafızları'ndan iki kişiyi öldürmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.