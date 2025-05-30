Ercan Deniz'e 2 ay uzaklaştırma

Özcan Deniz ile bir dönem menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz arasındaki sular durulmuyor. Mahkemelik olan kardeşlerden Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde doğum gününde ağabeyinin evini bastığını söyleyerek, eşi Samar Dadgar'a küfürler ettiğini açıklamıştı.

Özcan Deniz ve Ercan Deniz

Bunun üzerine Özcan Deniz, İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tutarak kendisi ve eşi için tedbir talebinde bulundu.

Özcan Deniz dilekçesinde, Ercan Deniz'in kendisi ve eşi hakkındaki sözleri karşısında ciddi tehdit altında olduklarını belirtti. Gerekli önlemin alınıp durumun önüne geçilmesini isteyen Özcan Deniz, Ercan Deniz'in eşi ve çocuğuna yaklaşmamasını talep etti.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar

Talebi değerlendiren mahkeme, Ercan Deniz'in 2 ay boyunca Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'a hakaret etmemesi ve yanına yaklaşmamasına karar verdi.