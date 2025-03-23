Ercan Saatçi'nin ilk sözleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Bu soruşturma kapsamında müzisyen Ercan Saatçi de gözaltına alınmıştı. Hâkimliğe sevk edilen Saatçi 'yurt dışına çıkış yasağı' ile serbest bırakıldı.

Ercan Saatçi, serbest kaldıktan sonra şu yorumda bulundu; "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi."