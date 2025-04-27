Ercan: 'Tek kırık' görüşü çöktü

Prof. Övgün Ahmet Ercan "Son yapılan deniz içi ayrıntılı jeofizik ölçüler sonucunda, bugüne kadar "Marmara tek parça kırılacak M7,5 ile M8,0'lik deprem olacak" diyenlerin savı göçtü. 1999 Yılından beri, kırığın iki parçalı Trakya ile İstanbul kollarında olacak, en büyük deprem büyüklüğü M6,9 ile en çok M7,1'e düşmüştür. Uğurlusu olsun." açıklamasını yaptı.

KUZEY MARMARA'DA TEK KIRIK ÖNERİSİ GÖÇTÜ.

Son yapılan deniz içi ayrıntılı jeofizik ölçüler sonucunda, bugüne kadar "Marmara tek parça kırılacak M7,5 ile M8,0'lik deprem olacak" diyenlerin savı göçtü.



1999 Yılından beri, kırığın iki parçalı Trakya ile İstanbul kollarında olacak,… pic.twitter.com/lrxKQhxlEK — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 27, 2025

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