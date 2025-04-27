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        Prof. Övgün Ahmet Ercan: İstanbul'dan kaçanlar geri dönebilir

        Prof. Övgün Ahmet Ercan, Bebek'te sabah yürüyüşünde görüntülendi. Ercan; "İstanbul'dan kaçanlar geri dönebilir. İstanbul, şu anda güvenilir. 20 yıl ila 50 yıl arasında İstanbul'da büyük bir deprem beklemiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:49
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        "Kaçanlar geri dönebilir"
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        23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası bilim insanlarının farklı açıklamaları, zihinleri bir hayli karıştırdı.

        6.2 büyüklüğündeki deprem, daha büyük bir depremin habercisi mi yoksa gerilimin atılması mı?"Kaygılanmalı mıyız" yoksa "Rahatlamalı mıyız" ikileminde kalındı.

        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; deprem bilimi ve yüksek jeofizik mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan, Bebek'te sabah yürüyüşünde görüntülendi.

        Ercan, depremle ilgili soruları cevapladı:

        Arkadaşımla yürüyüşe çıktık spor önemli deprem olduğundan beri sporu ihmal etmiştik. Günler sonra bugün ilk defa yürüyorum. Televizyon programlarını reddetmiştim ama size yakalandık. Risk çok azaldı. geçtiğimiz akşam çok korkmuştum. Trakya kolundaki depremler İstanbul'a doğru kaymaya başlamıştı, tehlike çanları çalmaya başlayacaktı. Sıçradığı anda canlı yayındaydım çok tedirgindim, neler söyleyeceğimi bilemedim. Birçok sözü söylemek istemedim, dilime dolandı. İnsanları tedirgin etmek istemedim eğer depremler, seri biçimde Kuzey Anadolu kolu üzerinde dizilseydi o zaman düğmeye basıp İstanbul depremi oluyor başınızın çaresine bakın" diyecektim. O gece hiç uyumadım, depremleri takip ettim. İstanbul kolundaki 4,6'lık depremin ardından başka deprem olmadı, derin bir oh çektim. Çünkü enerji artık tükenmişti. İstanbullular tetikte olmakta haklılar da biz deprem bilimciler dikkatsiz söyleyeceğimiz bir söz İstanbul'un boşalmasına sebep olur. Zaten İstanbul, ilk depremden sonra boşaldı. Trafik bile yok. Artık 6,2'nin etkisi bitti. Okullar açılabilir, herkes normal işine dönsün, ekonomi ve turizm de bundan etkileniyor.

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        "İSTANBUL'DAN KAÇANLAR GERİ DÖNEBİLİR"

        Prof. Övgün Ahmet Ercan, sözlerine şöyle devam etti:

        İstanbul'dan kaçanlar geri dönebilir İstanbul, şu anda güvenlidir 20 yıl ila 50 yıl arasında İstanbul'da büyük bir deprem beklemiyorum. Bilim, bize şu anda bunu söylüyor. Bazı açıklamalar halkın psikolojisini bozuyor. Marmara artık dingindir gergin değildir yıkıcı bir deprem beklemiyorum. Dışarı da yürürken de insanlar soruyor. 'Hocam, deprem olacak mı? Hocam, bizi korkutmayın' diye... Oysa ben, hiçbir zaman korkutmak için bir şey söylemem her zaman gerçekleri söylerim, insan psikolojisinin bozulmamasına özen gösteririm.

        "O GECE KALP KRİZİ GEÇİREBİLİRDİM"

        Prof. Övgün Ahmet Ercan, sözlerini şöyle tamamladı:

        Özellikler geçtiğimiz akşam, İstanbul koluna atlamasıyla kalp krizi geçirebilirdim. Zaten yeni kalp ameliyatı geçirdim biz bu kumkuma içinde hep varız hep gerginiz.

        "BÜYÜK DEPREM İÇİN 20-50 YIL VAR"

        Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X hesabından da "M6,2’lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul’a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var" açıklamasında bulundu.

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        #Prof. Övgün Ahmet Ercan
        #Deprem
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