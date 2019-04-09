Erciş'in Gölağzı Mahallesi'nde bir bahçe duvarının kenarına bırakılmış erkek bebeği gören vatandaşlar polise haber verdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, soğuktan etkilenen ve henüz 10 günlük olduğu belirtilen bebeği Erciş Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına alındı. Bebeğin kimler tarafından bırakıldığı ile ilgili de soruşturma başlatıldı.