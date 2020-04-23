Ercüment Ovalı kimdir? sorusu koronavirüs ilacı ile ilgili yaptığı son açıklamayla soruluyor. Koronavirüs tedavisinde klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'nca onay verilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi. Ovalı "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" dedi. İşte Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın hayatından detaylar...

ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

Prof.Dr.Ercüment Ovalı, 1961'de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.

Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de Doçent 1999 da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yaparken 1 Aralık 2010'dan sonra özel bir sağlık kuruluşunda Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon kanı bankası Mesul Müdürü oldu. 59'u yurt dışı makale olmak üzere 370 den fazla yayına sahip olup, yurt dışı yayınlarının citation oranı 2.5 dir.

Son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulaması ilgili olarak çalışmaktadır. İlk olarak 1998-2007 arasında KTÜ Kemik iliği nakli Merkezi Sorumluluğunu yürüttü. Yine bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Kemik iliği nakli Komisyonunda üye ve Kordon kanı bankaları Koordinasyon kurulunda başkan olarak görev yaptı.