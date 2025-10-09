ERDAL ASLANBOĞA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Erdal Aslanboğa, Türkiye’nin önde gelen kokoreç ustalarından ve Aslanboğa Kokoreç markasının kurucu ortaklarından biridir. 1982 yılında Balıkesir’de dünyaya geldiği belirtiliyor. Aslen Ağrılı olduğu bilgisi de bazı kaynaklarda geçiyor. Çok genç yaşta, 13 yaşındayken Balıkesir’de iki şişle kokoreç işine başlamış. O dönemden itibaren meslekte yükselmeyi hedeflemiş ve ilerleyen yıllarda bu işi büyütmüş.