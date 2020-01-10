Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç. adlı diziyle ününe ün katmış izleyenler tarafından çok beğenilmiştir. Birçok başarılı dizide ve filmde adını duyurmuş olan başarılı oyuncu kimdir? İşte Erdal Beşikçioğlu'nun hayatı hakkında merak ettikleriniz.
Erdal Beşikçioğlu kimdir?
5 Ocak 1970 yılında, Ünyeli bir baba ve Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı. Halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam etmektedir. Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.
Rol aldığı Tiyatro oyunları
Mezarsız Ölüler: Jean Paul Sartre - Tatbikat Sahnesi - 2015
Bir Delinin Hatıra Defteri : Nikolay Vasilyeviç Gogol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009
Salome : Oscar Wilde - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005
Aşk ve Anlayış : Joe Penhall - Tiyatro Dot - 2005
Yer Demir Gök Bakır : Yaşar Kemal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003
Şeyh Bedrettin : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2003
Bir Ölü Evi : Nâzım Hikmet - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002
Romulus (Büyük Romulus) : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
Korkut Ata : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2000
Canlı Maymun Lokantası Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996
Pazartesi Perşembe : Müsahipzade Celal - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu1995
Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995
Küçük Prens : Antoine de Saint-Exupéry - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994
Onikinci Gece : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994
Macbeth : William Shakespeare - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993
Düşler Yolu : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Yönettiği tiyatro oyunlar
Hizmetliler: Jean Genet - Tatbikat Sahnesi - 2016 (Genel Sanat Yönetmeni)
An Blink: Phil Porter - Tatbikat Sahnesi - 2015
Antabus: Seray Şahiner - Tatbikat Sahnesi - 2015 (Genel Sanat Yönetmeni)
Mezarsız Ölüler : Tatbikat Sahnesi - 2015
Woyzeck Masalı : Tatbikat Sahnesi - 2015
Hayvan Çiftliği : George Orwell - StüdyoCer Atölye - 2012
Keloğlan'ın Eşşeği : Lale Oraloğlu - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995
Özel Haytlar : Noel Coward - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1995
Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı diziler ve filmler
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2019-) - Behzat Ç.
Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy
46 Yok Olan (2016) - Murat Günay
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : (2014) - Arif
Reaksiyon : (2014) - Yavuz Aslan
Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010-2013) - Başkomiser Behzat Ç.
Bal : Semih Kaplanoğlu - 2010
Vali : M. Çağatay Tosun - 2009
Es-Es : Bahadır İnce - 2008 - Işık Öğretmen
Ayrılık : Metin Balekoğlu (2009) - Abdullah Şamil
Köprü : Sadullah Şentürk - (2006 - 2008) - Vali Faruk Yazıcı
Barda : Serdar Akar - 2007
Seni Çok Özledim : Dilek Gökçin (2005) - Sado
Ödünç Hayat : Nihat Durak - (2005) - Mustafa
Körfez Ateşi : Veli Çelik - 2005
Kasırga İnsanları : Nihat Durak - (2004) - Yunus
Mars Kapıdan Baktırır : Jale İncekol - (2004) - Süha
Tatlı Hayat : Bora Tekay - 2003
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