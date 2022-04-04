Bir zamanların fenomen dizisi Behzat Ç.'nin Behzat amiri olarak ün yapan Erdal Beşikçioğlu Hakim dizisiyle birlikte seyirci karşısına çıkıyor. Ankara'da faaliyet gösteren Tatbikat Sahnesi ile tiyatroya devam ettiği bilinen Erdal Beşikçioğlu son olaral Bergen filmde Halis Serbes'i canlandırmıştı. Erdaol Beşikçioğlu'nun hayatı merak ediliyor.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?
Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970'de dünyaya geldi.Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Sinema
Acı Kiraz (2020)
Kapı : Nihat Durak - (2019) - Efrem
Çiçero : Serdar Akar - (2019) - Elyesa Bazna
Tiger Zinda Hai : - (2017) -
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : Çiğdem Vitrinel - (2014) - Arif
Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar - (2013) - Behzat Ç.
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - (2011) - Behzat Ç.
Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - (2010) - Moşe ben Eliezer
Bal : Semih Kaplanoğlu - (2010) - Yakup
Kardelen : Mehmet Güneş - (2010) - Servet
Vali : Çağatay Tosun - (2008) - Faruk Yazıcı
Hayat Var : Reha Erdem - (2008) - Baba
Eve Giden Yol : Semir Aslanyürek - (2006) - Mahmut
Barda : Serdar Akar - (2006) - Nasır
Dizi
Çocukluk (2020-)
Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy
46 Yok Olan (2016) - Murat Günay
Reaksiyon : (2014) - Yavuz Aslan
Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010 - 2013 ve 2019) - Başkomiser Behzat Ç.
Vali : M. Çağatay Tosun - 2009
Es-Es : Bahadır İnce - 2008 - Işık Öğretmen
Ayrılık : Metin Balekoğlu (2009) - Abdullah Şamil
Köprü : Sadullah Şentürk - (2006 - 2008) - Vali Faruk Yazıcı
Seni Çok Özledim : Dilek Gökçin (2005) - Sado
Ödünç Hayat : Nihat Durak - (2005) - Mustafa
Körfez Ateşi : Veli Çelik - 2005
Kasırga İnsanları : Nihat Durak - (2004) - Yunus
Mars Kapıdan Baktırır : Jale İncekol - (2004) - Süha
Tatlı Hayat : Bora Tekay - 2003
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