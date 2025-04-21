Erdal Özyağcılar’ı, 7 yaşındaki hayranı tanıdı

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, çocuklarıyla yaptığı otomobil yolculuğu sırasında yaşadığı ve kendisini çok mutlu eden bir anısını sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Şapka ve güneş gözlüğü taktığı halde, yoldan geçen 7 yaşındaki bir kız çocuğunun kendisini tanıması Özyağcılar'ı heyecanlandırdı.

"SİZİ 7 YAŞINDAKİ KIZIM TANIDI"

Erdal Özyağcılar; "Bugün Emrah ve Zeynep ile birlikte arabada yolculuk yapıyorduk. Şapkam ve güneş gözlüklerimle camı açmıştım ki bir ses duydum: 'Erdal beyyy!' Döndüm ve selam verdim. Bu, benim için alışılagelmiş ve her zaman mutluluk verici bir durum. Ancak sonrasında duyduğum bir söz beni çok etkiledi. Herkesin düşüncesine saygım sonsuz, ama bu olay beni gerçekten heyecanlandırdı ve sizlerle paylaşmak istedim: 'Erdal bey, sizi 7 yaşındaki kızım tanıdı" dedi.

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto