İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından çoğu ünlü isim, dışarı çıkarak kendini karların üzerine bıraktı. Bu isimlerden biri de oyuncu Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar.

Her sene ocak ayının ilk gününde denize girdiğin ancak bu sene etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan donma yüzünden evden dışarı çıkamadığını söyledi.

Zeynep Özyağcılar, denize giremediği için mayo giyip kendisini evinin bahçesinde karların üzerine bıraktı.

REKLAM

Yerde yüzme hareketleri yaparak yuvarlanan Zeynep Özyağcılar o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

"KİMSEYE VERİLECEK HESABIM YOK"

Zeynep Özyağcılar, paylaşımında "Canım dostum, 'Delirmeye mecburuz' dedi bugün. Saatlerce yazabilirim 'Neden?' diye. Evet devrik cümleleri ve devrilmeyi seviyorum. Kimseye verilecek hesabım yok çok şükür. Her sene 1 Ocak'ta denizde olurum... Burası don yaptı araba çıkmadı. Ben de 'Kara girerim' dedim. Çünkü hayat... Gel bakalım 2026" notuyla yayımladı.

Erdal Özyağcılar da sonrasında kızı Zeynep Özyağcılar ve oğlu Emrah Özyağcılar ile yer aldığı bu fotoğrafını paylaştı.