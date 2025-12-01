Erdem Yener'in açıklaması kadınları ikiye böldü

Erdem Yener, Ekol TV'de yayınlanan "Neyin Peşindesin?" programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, kadınların çalışma hayatındaki yerleri hakkında da konuştu.

Erdem Yener; "Bir kadın TIR Şoförü olunca 'helal olsun' alkış. Herhangi bir erkeğin yapabileceğini neden bir kadın yapsın ki? Kadın beyninin stratejik olarak kapasitesi daha geniş. Yönetimsel işlerde bulunmaları lâzım. Mesela belediye başkanı olsunlar, etrafı güzelleştirmekle ilgili alanlarda çalışsınlar. Her alanda kadınların hayatımızda olması lâzım ama daha iyi ve daha doğru bir yerde. En iyi kadın TIR şoförünü niye alkışlayalım? O kadını erkekleştirmeye iten bir şey gibi görüyorum. Hayatımızın her alanında olması lâzım tabii ki kadının ama daha iyi ve doğru bir yerde. Erkek fizik gücüdür, erkek o kadardır. Bütün bunları erkekler yapsın. Kadınların daha önemli işler yapması lâzım. Daha önce erkeklerin yaptığı işleri bugün kadınlar yapıyor bravo diye alkışlamak bence perspektif eksikliği" dedi.