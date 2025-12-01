Habertürk
        Haberler Magazin Erdem Yener'in açıklaması kadınları ikiye böldü - Magazin haberleri

        Erdem Yener'in açıklaması kadınları ikiye böldü

        Oyuncu Erdem Yener, kadınların çalışma hayatındaki pozisyonlarına dair düşünceleri, birçok kadının tepkisini çekerken birçok kadın tarafından da desteklendi

        Giriş: 01.12.2025 - 09:14 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:23
        Açıklaması kadınları ikiye böldü
        Erdem Yener, Ekol TV'de yayınlanan "Neyin Peşindesin?" programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, kadınların çalışma hayatındaki yerleri hakkında da konuştu.

        Erdem Yener; "Bir kadın TIR Şoförü olunca 'helal olsun' alkış. Herhangi bir erkeğin yapabileceğini neden bir kadın yapsın ki? Kadın beyninin stratejik olarak kapasitesi daha geniş. Yönetimsel işlerde bulunmaları lâzım. Mesela belediye başkanı olsunlar, etrafı güzelleştirmekle ilgili alanlarda çalışsınlar. Her alanda kadınların hayatımızda olması lâzım ama daha iyi ve daha doğru bir yerde. En iyi kadın TIR şoförünü niye alkışlayalım? O kadını erkekleştirmeye iten bir şey gibi görüyorum. Hayatımızın her alanında olması lâzım tabii ki kadının ama daha iyi ve doğru bir yerde. Erkek fizik gücüdür, erkek o kadardır. Bütün bunları erkekler yapsın. Kadınların daha önemli işler yapması lâzım. Daha önce erkeklerin yaptığı işleri bugün kadınlar yapıyor bravo diye alkışlamak bence perspektif eksikliği" dedi.

        Erdem Yener'in bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuyu eleştirirken, bazı kişiler de Yener'e destek veren içeren mesajlar paylaştı.

        Şarkıcı Aydilge, Erdem Yener'in sözlerine şu şekilde tepki gösterdi: Erdem Yener beyefendinin iyi niyetli bir yerden söylediğine eminim ama katılmadığım bazı noktaları paylaştım. Çünkü bence artık biyolojik indirgemecilik yapmadan, alnının akıyla para kazanan herkesi alkışlayalım. Çünkü şu zamanda takdir etmemiz gereken en önemli özellik kadındı, erkekti, oydu, buydu değil, dürüst, onurlu bir insan olabilmek.

        Sosyal medyada Erdem Yener'e destek verilen mesajlar şöyle:

        Erdem Yener'e gelen eleştiriler ise şöyle:

        #Erdem Yener
