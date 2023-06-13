Erdemoğlu Holding, 3.55 milyar liralık SASA hissesi satacak

HABERTURK.COM

Erdemoğlu Holding elindeki SASA Polyester Sanayi A.Ş. hisselerinin bir kısmının, ödenmiş sermayesinin yaklaşık yüzde 1.1’ine denk gelen yaklaşık 56.7 milyon adet hisseyi, yaklaşık 3.55 milyar TL brüt gelir elde etmek üzere satışına başladığını duyurdu.

Erdemoğlu Holding tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Satış (hızlandırılmış talep toplama işlemi yoluyla) Türkiye dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacak olup, hisse başına fiyat da dahil olmak üzere nihai koşullar derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreci yoluyla belirlenecektir. Erdemoğlu işlemin koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutar. SASA hisselerinin satışından doğrudan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

İşlemin borsa dışı işlem yoluyla gerçekleşmesi beklenmektedir.

İşlem kapsamında HSBC tek küresel koordinatör ve talep toplayıcısı olarak atanmıştır.

Erdemoğlu halihazırda SASA'nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 61'ine doğrudan ve yaklaşık yüzde 81.8'ine dolaylı olarak (Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Dinarsu İmalat ve Ticaret Türk A.Ş.’nin sahip olduğu hisseler de dahil olmak üzere) sahiptir ve işlemin başarıyla tamamlanmasının ardından SASA’daki beklenen doğrudan hissedarlık payı 60 civarında olacaktır.

İşlemin tamamlanmasını takiben Erdemoğlu, SASA’nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam edecek ve SASA’daki yönetim kontrolünü sürdürecektir. Erdemoğlu’nun SASA’ya olan bağlılığı ve desteği devam etmektedir.

Erdemoğlu, HSBC ile Erdemoğlu’nun elinde kalan SASA hisseleri için, mutat istisnalara tabi olmak üzere, 90 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde anlaşmaya varmıştır."

GELİRLERİN KULLANIMI

Holding tarafından yapılan açıklamada söz konusu işlemden elde edilecek gelirlerin kullanımına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Erdemoğlu, SASA’nın 8 Haziran 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) SASA'nın net borçlanma oranını düşürmek amacıyla dört milyar Türk Lirası'na kadar geri ödemede düşük öncelikli ikincil borç niteliğine sahip, vadesiz ve şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı ihraç etmesi için onay başvurusunda bulunma niyetine ilişkin duyurusuna dikkat çekmektedir.

Borçlanma aracının dönüştürme fiyatı ve kupon oranı Erdemoğlu ve SASA arasında ihraç sırasında belirlenecek olup, kupon oranının SASA lehine bir oranda belirlenmesi ve dönüşüm fiyatının işlemdeki plasman fiyatına eşit olması beklenmektedir.

Erdemoğlu, işlemden elde edilen gelirin büyük bir kısmını, ihraç edildikten sonra borçlanma aracına (tek yatırımcı olarak) tamamen iştirak etmek için kullanmayı planlamaktadır. Elde edilen ek gelir olması halinde ise bu ek gelirler Erdemoğlu tarafından genel kurumsal ihtiyaçları için kullanılacaktır. Borçlanma Aracı’na iştirak edilmesi amacıyla kullanılacak olan işlemden elde edilecek gelirler, ihraç tarihine kadar nakit ve nakit benzerleri olarak tutulacaktır."