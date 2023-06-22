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TFF olağan seçimli genel kuruluna katılan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur açıklamalar yaptı.

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan ve taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'nin transferiyle ilgili soruyu yanıtlayan Timur, transferin çok yüksek bir ihtimal olmadığını ancak yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Arjantinli golcünün transferi için yoğun bir çaba sarf ettiklerinin altını çizen Timur, "Çabamızın tarifini anlatamam. Türk futbolu adına değer. Galatasaray adına çok büyük bir değer. Her yolu deniyoruz. Suudi Arabistan realitesi var. Bir önceki sene de yüzde 1 ihtimal ile başladı. İhtimal olarak Suudi Arabistan realitesini düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil" ifadelerini kullandı.

"SON SÖZÜ BAŞKAN SÖYLEYECEK"

Golcü oyuncunun Türkiye'de mutlu olduğunu belirten Timur, "Neticeye erdirmek için her şeyi yapacağız. Mauro'nun burayı istemesi önemli bir avantaj. İnşallah son sözü başkanımız söyleyecek, ne gerekiyorsa yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.