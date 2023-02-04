Cami bahçesindeki törene, Çelikkol'un eşi Neriman Çelikkol ve çocukları ile AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten ve Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Erdinç Çelikkol'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.