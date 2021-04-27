Erdinç Gülener, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Volkan rolünü üstlenecek. Volkan'ın diziye dahil olması ile dizide neler yaşanacak merak ediliyor. Erdinç Gülener'in hayatı merak ediliyor.

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

Erdinç Gülener (d. 26 Ocak 1971, İzmit),Türk tiyatro, sinema ,dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır.

İlk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı.

8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir.Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış, 220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır.Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.

Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.