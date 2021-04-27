Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Erdinç Gülener, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Erdinç Gülener daha önce Kurtlar Vadisi ve Çukur dizilerinde rol almıştı. Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener kaç yaşında?

Erdinç Gülener kimdir? Erdinç Gülener kaç yaşında?

Erdinç Gülener, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Volkan rolünü üstlenecek. Volkan'ın diziye dahil olması ile dizide neler yaşanacak merak ediliyor. Erdinç Gülener'in hayatı merak ediliyor.

ERDİNÇ GÜLENER KİMDİR?

Erdinç Gülener (d. 26 Ocak 1971, İzmit),Türk tiyatro, sinema ,dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır.

İlk orta ve lise eğitimini İzmit’te tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk ana sanat dalını kazanıp 1997 yılında bu okuldan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarının açtığı sınavı kazandı ve Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olarak göreve başladı.

8 yıl sonra Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı.2014 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görevine devam etmektedir.Oyuncu 2013-2014 sezonlarında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' adlı dizide ''Müfettiş Kane'' rolünde oynamış, 220.bölümde ölerek diziden ayrılmıştır.Erdinç Gülener daha sonra ''Kertenkele'' adlı dizide ''Ünsal Komiser'' rolünü oynamış, 71.bölümde (2.sezonun finali) ölerek diziden ayrılmıştır.

Gülener, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitmenliği yapmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yasaklar ne zaman, saat kaçta başlıyor? 26 Nisan koronavirüs kısıtlamaları hangi gün başlayacak?
BİYOGRAFİKısıtlamalar ne zaman başlıyor?
Vedat Bilgin kimdir? Vedat Bilgin kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİVedat Bilgin kimdir?
Temel Kotil kimdir, nerelidir? Temel Kotil kaç yaşında?
BİYOGRAFİTemel Kotil kimdir?
Derya Yanık kimdir? Derya Yanık kaç yaşında?
BİYOGRAFİDerya Yanık kimdir?
Zekeriya Ünlü nereli? Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında? Zekeriya Ünlü şarkıları
BİYOGRAFİZekeriya Ünlü kimdir?
Mehmet Tevfik Göksu kimdir? Mehmet Tevfik Göksu kaç yaşında?
BİYOGRAFİMehmet Tevfik Göksu kimdir?
Yakalama kararı çıkarıldı! Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer kimdir? Fatih Faruk Özer kaç yaşında?
BİYOGRAFİThodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer kimdir?
Şahap Kavcıoğlu kimdir? Şahap Kavcıoğlu kaç yaşında?
BİYOGRAFİŞahap Kavcıoğlu kimdir?
Faruk Fatih Özer kimdir, nerelidir? Faruk Fatih Özer kaç yaşında?
BİYOGRAFİFaruk Fatih Özer kimdir?
Özlem Özdil kimdir? Özlem Özdil kaç yaşında, nereli, babası kim? İşte Özlem Özdil biyografi
BİYOGRAFİÖzlem Özdil kimdir?