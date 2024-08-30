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        Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine hakarete gözaltı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti seçmenine ve Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişinin gözaltına alındığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 22:52 Güncelleme: 30.08.2024 - 22:52
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        Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine hakarete gözaltı
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-28" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, aziz milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

        Yakalanan ve sosyal medyadan "Oğuzhan Atsız" rumuzu ile hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüphelinin isminin Oğuzhan Şahin olduğu öğrenildi.

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