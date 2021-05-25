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Erdoğan, ABD'li şirket yöneticileriyle görüşecek

Reuters'in haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle video konferans yöntemiyle yarın akşam saatlerinde bir araya gelmesi bekleniyor

Erdoğan, ABD'li şirket yöneticileriyle görüşecek
Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle videokonferans yöntemiyle yarın akşam saatlerinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Konuya yakın dört kaynağın Reuters'e verdiği bilgiye göre, görüşmenin gündeminde Türkiye'nin yatırım ortamı ve ekonomik görünümünün yer alması bekleniyor. Bir kaynak Haziran'da gerçekleşecek Biden-Erdoğan görüşmesi öncesinde, toplantının ABD'li firmalar ile nabız yoklama niteliği de taşıdığını söyledi.

Beyaz Saray'dan Nisan ayında yapılan açıklamada, Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Haziran ayındaki NAO zirvesinde görüşme konusunda mutabık kaldıkları duyurulmuştu. Liderler zirvede ikili görüşme yapacaklar.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde son birkaç yıldır önemli ve çözümü güç sorunlar bulunuyor. Türkiye'nin bir NATO ülkesi olarak Rusya'dan S-400 hava savunma füzelerini satın alması Beyaz Saray ve Kongre'de öfke yarattı. ABD Türkiye'yi ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programından uzaklaştırdı. Öte yandan ABD'nin önceki başkanları Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması için hassas bir konu olan 1915 yılındaki Ermeni ölümlerinin "soykırım" olarak tanınmasından kaçınırken, Biden Nisan ayında "soykırım" ifadesini kullanmıştı.

Kaynaklar, toplantının ABD Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından organize edileceğini kaydetti. Bir kaynak, ABD hükümetinin planlamada yer almadığını belirtti.

Toplantıda bir konuşma yapacak olan Erdoğan daha sonra şirketlerden gelecek soruları yanıtlayacak.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak "Toplantıya 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin en üst yönetim kademesi katılacak. ABD Ticaret Odası, TOBB, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin birlikte düzenlediği bir organizasyon olacak" dedi.

ABD Ticaret Odası Sözcüsü email ile yaptığı açıklamada, toplantının özel ve gizli olduğunu belirterek, daha fazla detay paylaşamayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TOBB konuyla ilgili yorum yapmadı.

Konu hakkında bilgi sahibi bir diğer kaynak da Erdoğan ve ABD'li firmalar arasında planlanan görüşmeyi teyit ederek, "Haziran'daki NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi bekleniyor. O görüşme öncesi bir ön hazırlık niteliğinde. ABD'li firmalar ile nabız yoklanacak. İç ve dış kamuoyuna beraberiz mesajını göstermek istiyorlar: Türkiye önemli bir partner mesajı" diye konuştu.

Konuyla ilgili dördüncü bir kaynak da, katılımcılar arasında Microsoft ve Netflix gibi büyük ABD'li şirketler bulunduğunu söyledi.

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