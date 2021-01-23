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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin denize iniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni'ne katıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gürel'in de yer aldığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan dikkat çeken başlıklar:

"Aziz milletim, savunma sanayimizin önemli isimleri, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Törenimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle Pakistanlı kardeşlerimize selamlarını iletiriyorum. Pakistan'la ilişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz. Savunma alanında güçlü olmayan milletlerin geleceğe güvenle bakmaları mümkün değildir. Türkiye hem milli güvenliğini garanti etmek ve dostlarının haklarını savunabilmek için önemli adımlar atmaktadır.

Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlıyoruz. Periyodik olarak bakım için gönderdiğimiz uçaklarımızı da geri alamadık. Çıkarlarımızı savunmak için milli güvenliğimiz konusunda attığımız adımlarda baskıyla karşılaştık. Biz iddiaları, hedefleri, dünyanın geleceğine dair sözü olan bir milletiz. Öyleyse askeri, ekonomik ve diplomatik olarak güçlü olmak bizim için bir zorunluluktur.

2002'den bu yana savunma sanayiinde milli çalışmalar yürüttük. Bütçesi 5.5 milyar dolar olan savunma projelerini 60 milyar dolarlık bir seviyeye ulaştırdık. O dönem 62 olan proje sayısı şu an 700'ü buldu. Sektörün büyüklüğü ise 11 milyar doları buldu. Askeri gemi inşaat sektöründe çok önemli ihracatlarda bulunduk.

Kara ve deniz araçlarında kendimizin ve dost-müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılar duruma geldik. Bu alanda dünyada kendine yeten 10 ülke arasındayız.

İçimizdeki gafillerin tüm karalamalarına rağmen insansız silahlı hava araçlarımız gıpta ile karşılanıyor.

MİLLİ İMKANLARLA TASARLANDI

Milli fırkateyn, gelişmiş hava savunma ve su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ve karakol faaliyetlerinin icrasını yerine getirecek. Keşif ve gözetleme, hedef tespit, teşhis ve tanıma, erken ihbar görevleri ile üs ve liman savunması görevlerini gerçekleştirecek fırkateyn, gelişmiş denizcilik özellikleriyle tamamen milli imkanlarla tasarlandı.

SATIHTAN HAVAYA GÜDÜMLÜ MERMİ ATIYOR

Fırkateyn, tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda inşa edildi. 113 metre uzunluğunda ve 14.4 metre genişliğindeki İstanbul Fırkateyni, 3 bin ton ağırlığında ve İ Sınıfı'nda. Ada sınıfı korvetlerden farklı olarak satıhtan havaya güdümlü mermi bulunduracak ve fırlatabilecek.

YERLİLİK PAYI YÜZDE 75 ORANINDA

İ sınıfı fırkateyn, milli bir elektronik harp sistemine ve yeni nesil milli savaş yönetim sistemine, geliştirilmiş silah, radar ve sensörler ile muhabere ve seyir sistemlerine yüzde 75’in üzerinde yerli katkı payıyla sahip.

DENİZ KUVVETLERİ'NE 2023 YILINDA KATILACAK

İstanbul Fırkateyni'nin 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi hedefleniyor. Geminin inşa ve donatımına ilişkin her türlü dizayn, mühendislik ve sistem-malzeme tedarik faaliyetlerine STM tarafından devam ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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