Erdoğan'dan Merkel'e: Bizim grup da 'smaller' olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta aralarında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli'nin de olduğu gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın gündemindeki konulardan biri de Suriye'de devam eden görüşmelerdi. ABD önderliğinde 7 ülkenin Suriye ile ilgili yaptığı 'küçük (small) grup' toplantılarına değinen Erdoğan, Merkel'le görüşmesinde Türkiye, Almanya, Rusya ve Fransa'nın yapacağı dörtlü Suriye zirvesinin gündeme geldiğini ve isim olarak Merkel'e 'smaller' (daha küçük) ismini önerdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib başta olmak üzere Suriye’yi konuşacağız. Amacımız daha olumlu istikamette daha iyi yere taşımak. Şimdi bir “small” grup diye bir şey çıkardılar. ABD, Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere, Ürdün, Almanya, Fransa toplam 7 ülke var. 7 ülke ile toplantıyı yapacaklar. Bu toplantılara Türkiye’yi çağırmıyorlar. Hatta hatta Suriye’yi çağırmıyorlar. Suriye hakkında toplantı yapıyorlar, Suriye bu toplantıda yok. O da Trump’ın düzenlemiş olduğu toplantı. Ben de Sayın Merkel’e “Bizimki de ‘smaller’ olur” dedim" ifadelerini kullandı.

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