Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ağırladığı Anagold 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup ederken mücadeleye Erdoğan Kaya damga vurdu.

Beşiktaş altyapısından yetişen Erdoğan Kaya, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti. 45+3'üncü dakikada Muhayer'in kullandığı köşe vuruşunda rakip fileleri havalandıran genç savunmacı çıktığı ilk maçta gol atma başarısını gösterdi.

TARAFTAR İSTEDİ, ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Erdoğan Kaya maç sırasında Beşiktaşlı taraftarın da yoğun desteğini gördü. Genç savunmacı mücadele sonrasında taraftarın isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi.



Erdoğan Kaya, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. "Öncelikle ilk maçımda ilk golümü attığım için çok mutluyum" diyen genç oyuncu, "Hocama teşekkür ediyorum bana böyle bir maçta şans verdiği için, inşallah en kısa zamanda daha iyi olacak, daha çok çalışacak, Beşiktaş taraftarına daha layık olmaya çalışacağım. Gol atmayı hiç hayal etmemiştim ama oynamayı düşünüyordum, hocamız şans verir diye düşünüyordum. Şans da verdi, iyi de değerlendirdiğimi düşünüyorum. İlk hedefim tabii ki Beşiktaş´ta devamlı olarak oynamak, inşallah en kısa zamanda gerçekleştiririm" diye konuştu

ERDOĞAN KAYA KİMDİR?

27 Mart 2001 Ankara Altındağ doğumlu olan Erdoğan Kaya, 1,85 boya sahip. Defans oyuncusu olan Erdoğan Kaya Beşiktaş'ta forma giyiyor.