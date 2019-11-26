Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Aslıhan Karalar gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde, oyuncu Eren Vurdem'in de yer alacağı öğrenildi.
Eren Vurdem, 3 sezon boyunca Söz dizisinde, 'Karabatak' namıyla bilinen Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandırmıştı. Vurdem, oyunculuk hayatında, Hesaplaşma, İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe gibi dizilerde yer aldı.
Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan oyuncu Vurdem, dizide Osman'ın en yakın arkadaşını canlandıracak. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu anlatılacak.
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