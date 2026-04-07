        Ergene Nehri'nin kurtaracak arıtma tesisi | Son dakika haberleri

        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Ergene Nehri'ni kurtaracak arıtma tesisi açıklaması

        Tekirdağ'da "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla düzenlenen "Sıfır Atık Çalıştayı"nda konuşan Vali Recep Soytürk, kuraklıkla birlikte su israfının önemine dikkati çekti. Evsel atıkların da en az sanayi kadar kirletici olduğunu vurgulayan Soytürk, "Bu nedenle Büyükşehir Belediyemizle birlikte söz konusu bölgelerdeki tüm evsel atıkların Velimeşe OSB'de arıtılmasıyla ilgili bir protokol çalışması yürütüyoruz. Böylece Ergene Nehri ve çevresi daha temiz hale gelecektir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Ergene Nehri'nin kurtaracak arıtma tesisi
        Tekirdağ'da "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi. Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, israfın birçok alanda yaygın olduğunu vurguladı.

        Kuraklıkla birlikte su israfının önemine dikkati çeken Soytürk, "Bir taraftan DSİ barajlar ve göletler yapıyor, diğer taraftan bizim de suyu israf etmememiz, biriktirmemiz ve doğru kullanmamız gerekiyor" dedi.

        Su ve gıda israfına karşı bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini belirten Soytürk, Türkiye'de en büyük arıtma tesislerinden birinin Ergene Havzası'nda hayata geçirildiğini anlattı.

        Organize sanayi bölgelerindeki (OSB) atıkların tesis içinde arıtıldığını ve SAİS sistemiyle denetlendiğini ifade eden Soytürk, bu sürecin çevre açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Soytürk, yaklaşık 1.5 yıldır suyun kaynağından denize ulaşıncaya kadar olan süreçte ölçümler yapıldığını aktardı.

        Vali Recep Soytürk
        Evsel atıkların da en az sanayi kadar kirletici olduğuna dikkati çeken Soytürk, şunları paylaştı: "Fabrikalardan ve OSB'lerden önce evsel atıkların su kaynaklarını kirlettiği noktaları inceliyoruz. Görüyoruz ki bugün evsel atıklar en az sanayi kadar kirletici. Bu nedenle Büyükşehir Belediyemizle birlikte söz konusu bölgelerdeki tüm evsel atıkların Velimeşe OSB'de arıtılmasıyla ilgili bir protokol çalışması yürütüyoruz. Çok yakın bir tarihte bu protokolü imzalayacağız çünkü Velimeşe OSB'nin bu yükü kaldırabilecek büyük kapasitesi bulunmaktadır. Böylece Ergene Nehri ve çevresi daha temiz hale gelecektir."

        Arıtma çamurlarının değerlendirilmesine yönelik proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Soytürk, bu çamurların kurutularak çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılmasının hedeflendiğini ifade etti.

        Mustafa Erdağı
        Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı da vakfın 2023 yılında Emine Erdoğan'ın liderliğinde kurulduğunu anlattı. Çalıştayların sıfır atık süreçlerini değerlendirmek ve raporlamak amacıyla düzenlendiğini aktaran Erdağı, elde edilen verilerin ülke genelinde daha etkin politikalar geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

        Mümin Şahin
        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ise çalıştayda iklim krizi, gıda israfı ve su yönetimi gibi başlıkların ele alınacağını belirtti.

        Mehmet Aksoy
        Çalıştayda ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı da bir konuşma yaptı.

        Ali Kemal Atlı
        Konuşmaların ardından katılımcılar, atık azaltımı, geri dönüşüm, kompost uygulamaları ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        *Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yaşandı... Oto galeriyi cayır cayır yaktılar!

        İstanbul Beşiktaş'ta, işletmeci 55 yaşındaki Selçuk K. ile dini nikahlı olduğu öğrenilen eşi 47 yaşındaki Dilek K.'ye ait araç kiralama şirketi, motosikletle gelen kasklı 2 şüpheli tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Park halindeki 14 araç zarar görürken, şüpheliler aynı gece çiftin yaşadığı vi...
        #tekirdağ haberleri
        #ergene nehri
        #sıfır atık çalıştayı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sigortada demokrasi şöleni
        Sigortada demokrasi şöleni
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli