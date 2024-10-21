Ergenlik bitti akne bitmedi mi? Yetişkinlik aknesi: Tedavileri ve dikkat edilmesi gerekenler!

Ergenlik yıllarının geride kalmasına rağmen sivilce sorunuyla karşılaşmak, birçok yetişkinin ortak problemi olmaya devam ediyor. Yetişkinlik döneminde ortaya çıkan akne, ergenlikteki gibi yaygın olsa da farklı nedenlerle tetiklenebilir ve tedavi yöntemleri de değişiklik gösterebilir. İşte detaylar!