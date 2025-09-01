Ergin Ataman: Ay-yıldıza yakışan bir mücadele

2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu (EuroBasket) 4. maçında Estonya'yı 84-64 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

"AY-YILDIZA YAKIŞAN BİR MÜCADELE"

Ergin Ataman, galibiyetin ardından şu sözleri kullandı:

"Çocuklar mükemmel bir mücadele daha verdi. En iyi şekilde devam ediyoruz. Çok önemli bir maçtı bu. İlk ikiyi garantiledik bu maçla. Bu bize bir avantaj getirecektir. Bir gün ara var. Ondan sonra da grup birinciliği maçına çıkacağız Sırbistan ile. İyi durumdayız. Mücadele ay-yıldıza yakışan bir mücadele, tüm çocukları kutluyorum."