        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman'dan FIBA'ya tepki: Neyse amaçlarına ulaşamadılar! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'dan FIBA'ya tepki: Neyse amaçlarına ulaşamadılar!

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Türkiye'de başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ataman, FIBA'nın maçı saat 12.00'de oynatmasına tepki gösterdi

        Giriş: 06.09.2025 - 14:35 Güncelleme: 06.09.2025 - 14:35
        Ergin Ataman'dan FIBA'ya tepki!
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

        Türkiye Erkek Basketbol Milli Takımı başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "FIBA'NIN BİZE YAPTIĞI İKİNCİ SAÇMALIK"

        Mücadelenin ardından FIBA'ya sitem eden Ataman, "Vücut ritmi diye bir şey var! Grup birincisi takımın maçını sabah 12:00'ye koyarsanız kötü başlarız! Bunu bekliyordum. FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık! Sabahın köründe oyuncuları buraya maça getiriyorsunuz. FIBA'ya teessüf ediyorum! Neyse amaçlarına ulaşamadılar!" ifadelerini kullandı.

