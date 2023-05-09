Sezon sonunda Anadolu Efes'le yollarını ayıracak olan Ergin Ataman, NTV'de konuk olduğu program "İlk kez bir Yunan takımında üstelik de Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisinde çalışacak olmak bana heyecan veriyor. Belki de bu heyecana benim ihtiyacım var." dedi.