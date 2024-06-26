Ergin Ataman: Hedefimiz madalya ve şampiyonluk

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlık kapsamında 4 özel maç yapacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nın genel menajeri Alper Yılmaz, başantrenör Ergin Ataman ve kaptan Sertaç Şanlı, açıklamalarda bulundu.

Türk basketbolunu milli takımlar düzeyinde daha iyi noktaya getirmek istediklerini belirten Başkan Türkoğlu, "Yeniden milli takım heyecanını yaşıyoruz. İnanıyorum ki burada bulunan arkadaşlar bu fırsatı iyi değerlendirip gösterdikleri performansla ülkemizi gururlandıracaktır. Bu tip organizasyonlar her zaman çok heyecanlı olmuştur. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Bize destek veren Türk halkına da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Sezon içinde oynanan eleme maçları öncesinde takımların yoğun maç takvimi nedeniyle yeterli hazırlık süreci bulamadıklarının altını çizen Alper Yılmaz ise "Dört hazırlık maçının sistemi daha iyi anlayabilmek ve oyuncuların birbirlerine alışabilmesi açısından çok yararlı olacağını düşünüyorum. Umuyorum iyi basketbol oynayarak güzel sonuçlar alabiliriz. Hedef maçlarımızı kazanarak Avrupa Şampiyonası'na gidebiliriz ve orada da başarılı olabiliriz. Hazırlık maçlarında en iyi mücadeleyi göstermek istiyoruz. Yorucu bir sezondan sonra buraya gelen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.