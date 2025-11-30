Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman: Net bir galibiyet aldık! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Net bir galibiyet aldık!

        FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'yi deplasmanda 85-60 yenen A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 22:25 Güncelleme: 30.11.2025 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Net bir galibiyet aldık!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman ile milli basketbolcu Tarık Biberovic, Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İsviçre'nin Sırbistan ile oynadığı maçı analiz ettiklerini belirten Ataman, "İsviçre'nin Sırbistan'ı çok zorladığını biliyorduk. İyi konsantre olduk. Tabii ki kadro olarak çok daha güçlüyüz. Kadro kapasitemiz son derece yüksek. Önemli olan oyuncularımızın bu kapasiteyi ciddiyet içinde sahaya yansıtmalarıydı. Bunu çok iyi başardık. 12 oyuncu da ciddi anlamda katkı verdi." ifadelerini kullandı.

        Kaydettiği 19 sayıyla maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Yiğitcan Saybir'in performansını da değerlendiren Ergin Ataman, "Beklediğimiz bir performans. Yiğitcan, takımıyla (TOFAŞ) Türkiye'de ve Avrupa kupalarında gayet iyi oynuyor. İkinci yarıda maçı garantileyince as oyuncularımızı dinlendirdik. Ercan Osmani'yi ikinci yarıda hiç oynatmadık. Tarık sadece 5 dakika oynadı. Onları olası sakatlıklardan korumak istedik. Türk Milli Takımı çok önemli ama Türk ekiplerinin Avrupa'daki başarısı da çok önemli. Bunu da düşünerek herkes katkı verdi. Net bir galibiyet aldık. Yiğitcan da maçın MVP'si oldu. Saati de kaptı (Gülerek), Tarık oynamayınca saati Yiğitcan'a kaptırmış oldu." şeklinde konuştu.

        Karşılaşmanın kapalı gişe oynanması ve tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarların doldurmasına ilişkin de konuşan deneyimli başantrenör, "Türk taraftarların bu salonu doldurması dolayısıyla çok gururluyum. Türk insanı, ülkesine sevgisini gösterdi. İsviçre'nin, Fransa'nın ve Almanya'nın birçok şehrinden Türk Milli Takımı'nı desteklemeye geldiler. Bu inanılmaz. Bu salonu adeta bir Türk şehrine çeviren halkımıza çok teşekkür ediyorum. Onların bayrak ve Türkiye sevgisi Avrupa'nın her yerinde." şeklinde görüş belirtti.

        Milli oyuncu Tarık Biberovic ise 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk pencere maçlarını 2'de 2 ile tamamladıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Salonu dolduran Türk taraftarlar hakkında da görüşlerini paylaşan 24 yaşındaki basketbolcu, "Taraftarımız Avrupa'nın her yerinde. İnanılmazlar. Bize mükemmel bir atmosfer oluşturdular. Onlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        Papa'dan İsrail'e Gazze tepkisi!
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        12 Dev Adam 2'de 2 yaptı!
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada bir ilk
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        Restoran ve kafelerde 'zorunlu servis ücreti' sona eriyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi