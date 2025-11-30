Ergin Ataman: Net bir galibiyet aldık!

A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman ile milli basketbolcu Tarık Biberovic, Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsviçre'nin Sırbistan ile oynadığı maçı analiz ettiklerini belirten Ataman, "İsviçre'nin Sırbistan'ı çok zorladığını biliyorduk. İyi konsantre olduk. Tabii ki kadro olarak çok daha güçlüyüz. Kadro kapasitemiz son derece yüksek. Önemli olan oyuncularımızın bu kapasiteyi ciddiyet içinde sahaya yansıtmalarıydı. Bunu çok iyi başardık. 12 oyuncu da ciddi anlamda katkı verdi." ifadelerini kullandı.

Kaydettiği 19 sayıyla maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Yiğitcan Saybir'in performansını da değerlendiren Ergin Ataman, "Beklediğimiz bir performans. Yiğitcan, takımıyla (TOFAŞ) Türkiye'de ve Avrupa kupalarında gayet iyi oynuyor. İkinci yarıda maçı garantileyince as oyuncularımızı dinlendirdik. Ercan Osmani'yi ikinci yarıda hiç oynatmadık. Tarık sadece 5 dakika oynadı. Onları olası sakatlıklardan korumak istedik. Türk Milli Takımı çok önemli ama Türk ekiplerinin Avrupa'daki başarısı da çok önemli. Bunu da düşünerek herkes katkı verdi. Net bir galibiyet aldık. Yiğitcan da maçın MVP'si oldu. Saati de kaptı (Gülerek), Tarık oynamayınca saati Yiğitcan'a kaptırmış oldu." şeklinde konuştu.