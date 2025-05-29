Fatih'te bulunan Çapa Spor Kulübü'nün yöneticileri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "yandaş spor kulübü" iddialarına yanıt vermişti. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yandaş diye hedef gösterdikleri yer 1948’den beri ayakta kalmaya çalışan ve binlerce gencin yetişmesine vesile olan Çapa Spor Kulübü. Bu şehrin bir değeri. Acınası bir acziyet içindeler. Milletimiz gerçekleri çarpıtanlara hak ettikleri cevabı mutlaka vermiştir. Biz, gençlerimize kucak açan spor kulüplerimizin her zaman yanında olduk, bu şehrin evlatları için elini taşın altına koyan kim varsa destek verdik. Bundan sonra da desteğimiz sürecek.