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Erik ten Hag'a Cristiano Ronaldo eleştirisi: "Utanç verici"

Manchester United menajeri Erik ten Hag'ın hafta sonunda alınan ağır Manchester City mağlubiyetinin ardından yaptığı Cristiano Ronaldo savunması geçer not almadı!

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  • Erik ten Hag'a Cristiano Ronaldo eleştirisi: "Utanç verici"

    İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, konuk ettiği Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. Bu sonucun ardından Mancheser City 20 puanla ikinci, 12 puanda kalan Manchester United ise altıncı sırada yer aldı.

     
  • Erik ten Hag'a Cristiano Ronaldo eleştirisi: "Utanç verici"

    Cristiano Ronaldo mücadelede yedek beklerken Erik ten Hag, mağlup oldukları maçta Cristiano Ronaldo'yu yedek bıraktı ve oyuna almadı. 
  • Erik ten Hag'a Cristiano Ronaldo eleştirisi: "Utanç verici"

    Karşılaşmanın ardından "taktik hataları yaptıklarını" söyleyen Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'yu oyuna almamasını şöyle açıkladı: "Cristiano'ya ve büyük kariyerine olan saygımdan dolayı onu oyuna alamazdım." Kırmızı Şeytanlar'ın menajerinin bu sözleri oldukça eleştirildi.
  • Erik ten Hag'a Cristiano Ronaldo eleştirisi: "Utanç verici"

    Piers Morgan, Erik ten Hag'ın Cristiano Ronaldo'ya davranış şeklini eleştirdi ve şunları söyledi: 
  • Erik ten Hag'a Cristiano Ronaldo eleştirisi: "Utanç verici"


    "Manchester United için sezonun en büyük maçında Cristiano Ronaldo'yu yedek bıraktığını, sonra unutulmaya yüz tutmuş diğer beş oyuncuyu sahaya alıp onu yine kullanmadığını ve bunu ona olan saygından dolayı yapmış olduğunu söylediğini hayal et"
  • Erik ten Hag'a Cristiano Ronaldo eleştirisi: "Utanç verici"

    "Ten Hag kendini beğenmiş bir aptal ve Cristiano Ronaldo'ya davranış şekli utanç verici."
  • Erik ten Hag'a Cristiano Ronaldo eleştirisi: "Utanç verici"

    Roy Keane de karşılaşmanın ardından Erik ten Hag'ı eleştirenler arasındaydı ve şunları söyledi: 
  • Erik ten Hag'a Cristiano Ronaldo eleştirisi: "Utanç verici"

    "Manchester United, Ronaldo'ya saygısızlık yapıyor. Transfer dönemi kapanmadan gitmesine izin verilmeliydi. Seçeneklere ihtiyacın olduğunu söylüyorsun ama Ronaldo'yu yedek kulübesinde oturtuyorsun"
  • Erik ten Hag'a Cristiano Ronaldo eleştirisi: "Utanç verici"

    "O gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri. Seçeneğin yok değildi, kesinlikle vardı."

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