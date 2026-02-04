Erişte salatası tarifi: Erişte salatası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Balkan ülkelerinde, bilhassa Bulgaristan ve Kuzey Makedonya’da, erişteye benzeyen hamur işleri yoğurtlu karışımlarla sunulur ve yaz sofralarında yer bulur. Doğu Avrupa’da Polonya ve Macaristan mutfaklarında makarna ve erişte temelli soğuk salatalar hazırlanır, bu tariflerde yoğurt yerine ekşi krema tercih edilir. Orta Doğu mutfağında ise erişteye yakın bulgur ve hamur parçalarıyla hazırlanan yoğurtlu salata çeşitleri görülür. Bu farklı örnekler, erişte salatasının tek bir ülkenin mutfağıyla sınırlı kalmadığını, tahıl ve yoğurt temelli beslenme alışkanlığı olan toplumlarda benzer biçimlerde ortaya çıktığını gösterir.

Günümüzde erişte salatası Türkiye başta olmak üzere Balkanlar, Orta Asya ve Doğu Avrupa’da bilinen, ev mutfaklarında yer bulan ve bölgesel damak tadına göre şekillenen bir soğuk yemek olarak kabul edilir. Peki, erişte salatası nasıl yapılır? İşte erişte salatası yapımı ve püf noktaları.

REKLAM

ERİŞTE SALATASI TARİFİ

Erişte salatası, pratik hazırlanışı ve doyurucu yapısıyla ev mutfaklarında sıkça yer bulan bir yemektir. Soğuk servis edildiğinde ferah bir etki bırakır, sıcak günlerde tek başına öğün niteliği taşır. Erişte, yoğurtlu ve cevizli yapısı nedeniyle yanında seçilecek eşlikçilerle dengeli bir sofra oluşturur. En uygun tamamlayıcılar hafif ve sade lezzetlerdir. Izgara tavuk göğsü, salatanın doyuruculuğunu gölgelemeden protein desteği sunar ve soğuk servisle uyum sağlar. Fırında pişirilmiş sebzeler de iyi bir eşlik olur; kabak, patlıcan ya da havuç gibi sebzeler yağ oranı kontrollü tutulduğunda salatanın önüne geçmez.

Zeytinyağlı yaprak sarma ya da hafif bir sebze dolması, sofrada çeşitlilik sağlar ve yoğurtlu yapıyla uyumlu bir geçiş sunar. Mevsim yeşillikleriyle hazırlanan sade bir salata, eriştenin yoğun dokusunu dengeleyerek tabağı ferahlatır. İçecek tarafında ayran en uygun seçimdir; yoğurtlu tatla uyum kurar ve yemeği ağırlaştırmaz. Sofrada ekmek yer alacaksa ince dilimlenmiş köy ekmeği ya da lavaş yeterli olur, aşırı miktarda sunum gerekmez. Bu eşliklerle birlikte erişte salatası tek başına baskın bir yemek olmaktan çıkar, dengeli ve düzenli bir öğün hâline de gelir. REKLAM Erişte Salatası Malzemeler Salata için 2 su bardağı ev eriştesi

1 yemek kaşığı tuz

Yeterli miktarda su

Yoğurtlu karışım

1,5 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz Üzeri için 2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım su bardağı iri kırılmış ceviz

İnce doğranmış dereotu Geniş bir tencereye su alınır ve kaynama noktasına getirilir. Tuz eklenir. Erişteler suya bırakılır. Ara ara karıştırılarak yumuşaması sağlanır. Tam pişme noktasına gelindiğinde diri yapısını kaybetmeden ocaktan alınır. Süzgeçte bekletilir. Üzerine soğuk su tutulmaz. Fazla suyu süzülen erişte, kendi sıcaklığında dinlendirilir. Süzme yoğurt bir kapta pürüzsüz hâle gelene kadar karıştırılır. Sarımsak rendelenir. Tuz eklenir. Karışım homojen yapı kazanana dek çırpılır. Yoğurdun çok koyu olması hâlinde az miktar su ile açılır. Akışkan ama sulanmayan bir kıvam hedeflenir.