Erkan Bektaş: 'Sipahi' yılın iddialı dizilerinden

Evet, 2010’da 'Tiyatro Baykuş’u kurdum. Dediğim gibi bunun nedeni şuydu; birçok tiyatroda çalıştım, ödenekli tiyatrolara girmedim ama özel tiyatroların repertuvarlarını da genel olarak o tiyatroların sahipleri belirliyor. Bazen bir tiyatroda daha çok çalışmak istiyorsun ama önünüze konan yeni bir oyun, oynamak istediğiniz oyun olmayabiliyor ya da oynamak istediğiniz karakter size gelmeyebiliyor. Herkesin farklı hayalleri var, herkesin farklı bir dünyası var. Tiyatrolar ister istemez geçinebilmek için daha popüler şeyler yapmak ve seyirciyi toplamak istiyorlar. Bu da her zaman, her oyuncunun işine gelmez. Ben kendi istediğim oyunları oynayabileceğim, kendi söylemek istediğim cümleleri söyleyebileceğim bir tiyatro kurmak istedim. Bu yüzden de 'Tiyatro Baykuş’u kurdum ama bugün tiyatro kurmak Türkiye’de biraz pahalıya mâl olabiliyor. Yüksek bütçeli oyunlar koymak isterseniz çok para kaybedebiliyorsunuz. Çünkü getirisi çok olan bir sanat dalı değil, getirisi çok az olan bir sanat dalı...

"KEYİFLİ BİR İŞTİ"

* Hayatınıza tiyatro oyuncusu olarak başladınız. Bunun yanı sıra seslendirme yönetmenliği de yaptınız. Sahne önü ve arkasında birçok alanda yer almak sizi nasıl besliyor?

Evet, bir dönem seslendirme yönetmenliği yaptım. Benim o sektöre girdiğim dönemler yerli dublajın olduğu zamanlar ve sonlarıydı. Keyifli bir işti. Ben seviyordum o işi, severek yapıyordum ama tabi ki diziler sesli çekime geçtikten sonra o iş artık bitti. Şimdi çok nadiren yönetmenlik değil, seslendirme üzerine bazı işler geliyor, yapıyorum. 'Sahne önü ve arkası...' Biz mesela tiyatroda bunu ayırt etmeyiz. Özellikle özel tiyatrolarda gideriz, kendi ütümüzü yaparız, kendi dekorumuzu kurarız, kendi ışığımızı yaparız. O yüzden hepsinden anlamak zorundayız ve çıkar, oynarız. Bu tabii ki çok yönlü olmayı sağlıyor, çok şeyi bilmeyi gerektiriyor ve beraber çalıştığınız herkesle eşit olmayı sağlıyor. Bu çok önemli...

"TİYATRODA OLMAK BENİ DİRİ TUTUYOR"

* Daha önce tiyatro yapmadığınız her yıl oyuncu olarak kendinizi bir basamak geride hissettiğinizi ifade etmiştiniz… O halde Erkan Bektaş’ı ayakta tutan şeylerden bir tanesi ‘tiyatro’ diyebilir miyiz?

Evet, sahnede olmak gerçekten insanı ayakta tutan, diri tutan, zihnini, algısını açık tutan bir şey bence. Çünkü sahnede seyirci ile berabersiniz ve yaptığınız şeyi bir kere yapabiliyorsunuz, tekrarı yok. O yüzden de canlı canlı izlendiği için de çok iyi bir hazırlık döneminden geçip, sahnede hiçbir yanlışa mahal vermeden ve emprovizeye çok açık olarak yani anında değişimlere açık olarak işi yapmanız gerekiyor. Tiyatro sahnesi bedeninizin her zerresini, aklınızın her zerresini kullandığınız bir alan... O yüzden çok seviyorum ve orada olmak beni diri tutuyor. Çünkü kamerada yaptığınız şeyi bir daha yapabiliyorsunuz. Tekrar çekiyorsunuz, olmadı bir daha çekiyorsunuz... Yönetmen size bir şey söylediğinde, düzeltmeniz gereken bir şey söylediğinde bir daha çekiyorsunuz ama sahnede bunu sadece provalarda yapabilirsiniz. Seyirci karşısına geldiğinizde, artık seyircinin karşısında çırılçıplaksınız. Sadece siz varsınız ve her şey sizin elinizde... O yüzden hem zor, hem çok keyifli bir yer.