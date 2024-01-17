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        Haberler Magazin Erkan Kolçak Köstendil'e doğum günü partisi: 41'inci kere kutluyorum - Magazin haberleri

        Erkan Kolçak Köstendil'e doğum günü partisi: 41'inci kere kutluyorum

        Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun'un sürpriz partisiyle 41'inci yaşını kutladı. "Doğum günümü 41'inci kere kutluyorum" diyen oyuncunun doğum günü partisine Sitare Akbaş, Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi birçok ünlü isim katıldı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 09:31 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:31
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Cansu Tosun, mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Erkan Kolçak Köstendil'in 41'inci yaş gününü, organize ettiği Gayrettepe'deki bir mekânda sürpriz bir doğum günü partisiyle kutladı.

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        Doğum günü eğlencesine Sitare Akbaş, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Deniz Baysal gibi birçok ünlü isim katıldı.

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        "BEN YOLDA ANLADIM"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erkan Kolçak Köstendil; "Ben yolda anladım. Bana yolda gelirken uzun süredir görüşmediğimiz arkadaşımız Sitare'yi sordu. Ben de ne alaka diye düşünmedim bile, anladım direk" diyerek kahkaha attı.

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        Yeni yaşı hakkında konuşan Erkan Kolçak Köstendil; "Doğum günümü 40 kere kutladım, 41'inci kere kutluyorum. 'Neler değişti?' diye sorcak olursan saçlarımız beyazladı" diyerek güldü. Bu süreçte çalışarak güzel vakit geçirdiğini söyleyen oyuncu, "Yazdıklarımızdan ve yaptıklarımızdan geriye bir - iki güzel bir şey kalması beni çok heyecanlandırıyor. Bu durum beni çok mutlu ediyor ama bizi en heyecanlandıran an Marsel ile olduğumuz anlar" dedi.

        #Erkan Kolçak Köstendil
        #Cansu Tosun
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