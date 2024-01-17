Erkan Kolçak Köstendil'e doğum günü partisi: 41'inci kere kutluyorum

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Yeni yaşı hakkında konuşan Erkan Kolçak Köstendil; "Doğum günümü 40 kere kutladım, 41'inci kere kutluyorum. 'Neler değişti?' diye sorcak olursan saçlarımız beyazladı" diyerek güldü. Bu süreçte çalışarak güzel vakit geçirdiğini söyleyen oyuncu, "Yazdıklarımızdan ve yaptıklarımızdan geriye bir - iki güzel bir şey kalması beni çok heyecanlandırıyor. Bu durum beni çok mutlu ediyor ama bizi en heyecanlandıran an Marsel ile olduğumuz anlar" dedi.