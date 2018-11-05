TOÇEV'in (Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) 'TOÇEV Çocukları İçin Boyuyoruz adını verdiği 'Özgürlük' temalı resim sergisine iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Sergide Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Şen, Ayşe Kazancı, Berk Atan, Hakan Akkaya, Hakan Sabancı, Murat Dalkılıç, İdris Nebi Taşkan, Alperen Duymaz, Seda Sayan, Serenay Aktaş, Sinan Akçıl ve Zara'nın ressam Berfin Uluman ile birlikte yaptığı resimler sergilendi.

Erkan Kolçak Köstendil'in tablosu

Serginin açılışına Berfin Uluman, TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, TOÇEV Genel Müdürü Bade Takazoğlu, Özge Ulusoy, Ayşe Kazancı, Berk Atan, Talip Öztürk, Serenay Aktaş, İdris Nebi Taşkan, Çağla Gürsoy, Burcu Sendir, Ebru Uygun, İsmet Alpagut, Simge Sutsurup, Türkan Gürsel, Cana İmer ve Zara katıldı.

Aras Bulut İynemli'nin tablosu

Geliri TOÇEV’e aktarılmak üzere satışa sunulan tablolardan Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Murat Dalkılıç, Sinan Akçıl, Berk Atan ve Serenay Aktaş’ın resimleri 10 bin TL'den hemen satıldı.

Berfin Uluman

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