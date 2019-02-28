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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, hareketli temposu ve dramatik yapısıyla Türk sinemasına yeni bir boyut kazandırmayı hedefleyen, aksiyon sahneleri hiçbir maliyetten kaçınılmadan dört kamera ile çekilen Kapan filmi 8 Mart’ta vizyona giriyor.