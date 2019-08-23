Bursa'nın İnegöl ilçesinde 32 yaşındaki Fatma Y., erkek arkadaşı tarafından darbedildikten sonra otomobilden atıldı.
DHA'nın haberine göre, Akhisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Fatma Y., erkek arkadaşı Serkan Y. ile birlikte otomobille gezerken tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce, Serkan Y., elindeki cep telefonuyla kadına vurmaya başladı. Kanlar içinde kalan kadın, Serkan Y. tarafından mezarlık önünde araçtan yola atıldı.
Fatma Y., durumu 155'e bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin haber vermesi üzerine Fatma Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi´ne götürülerek tedaviye alındı. Emniyet ekipleri, kadını darbeden kişiyi arıyor.
YORUMLAR