Erkek arkadaşını sokakta evire çevire dövdü!

İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir kadın ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SAÇINDAN ÇEKİP ÇANTAYLA VURDU İHA'daki habere göre erkek arkadaşının "Git, seni istemiyorum. Vursak başımız belaya girecek" demesi üzerine öfkelenen kadın, sevgilisinin saçını çekti, çantasıyla vurdu.