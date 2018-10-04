Şanlıurfa Siverek 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Aile Mahkemesi sıfatıyla baktığı davaya sunulan dilekçeye göre, ev hanımı Hülya A. ile Acil Servis Teknisyeni olarak çalışan Nazım A. 2008 yılında evlendi. Çiftin 4 kızı oldu. Hülya A., son kızını dünyaya getirdiği 30 Ocak 2018’den sonra ise eşinin Şanlıurfa’daki özel bir hastanede çocuk doktoru olan uzman G.U ile ilişkisi olduğunu, bir de erkek çocukları bulunduğunu öğrendi.

İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETTİ

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Hülya A. ile G.U’nun doğum yaptığı gün ise aynıydı. Genç kadın, gerçekleri öğrenmek için duyduklarını eşine sordu. Nazım A., “Sen 4 kız çocuğu doğurdun o bana erkek çocuk verdi” diyerek ilişkisini itiraf etti. Hülya A., boşanmak istediğini kayınvalidesi ve eşi ile paylaştığında ise fiziki şiddete maruz kaldı. 1 aylık bebeği dahil 4 kız çocuğu elinden alınarak babasının evine gönderildi. Hülya A., “Burası Siverek, ailene de sana da gösteririz” diye tehdit edildi. 5 ay sonra sadece küçük bebeği kendisine verildi. 19 Eylül’de ‘zina’ iddiasıyla boşanma davası açtı.

3 KIZI DA GERİ VERİLDİ

Genç kadın, mahkemeden öncelikle alıkonulan 3 kızının kendisine verilmesini, eşi, kaynanası ve kayınbiraderi hakkında çocuklarının okullarına ve evlerine yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı alınmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti. Alıkonulan 3 kız ise anneye teslim edildi. Hülya A., eşinin kendisinin doğumuna gelmediğini, sevgilisinin doğumuna gittiğini söyledi. Nazım A. ise uzaklaştırma kararına itiraz etti, sorunlarının bulunmadığını savundu.

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