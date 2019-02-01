Hadi ipucu 1 Şubat sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bugün 12.30'daki Hadi ipucu olarak hindi isimleri işaret edildi. Hadi ipucu 1 Şubat sorusu ise; "Erkek hindiye ne denir?"

HADİ İPUCU SORUSU 30 OCAK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'da

Ödül ise; henüz belli olmadı!

Hadi ipucu sorusu: Hindi, Amerika'nın keşfiyle dünyaya dağılsa da özellikle İngiltere'de, "Türkiye'den gelen" anlamına gelen Turkey ismiyle tanınmıştır.???? Bizim coğrafyamızda da Hindistan'dan gelen Gine tavuğuna benzerliği nedeniyle Hindi olarak anılmaktadır. Bugünkü ipucumuz da aslında Hindi'nin farklı bir adını karşılıyor. Erkek hindiye ne denir?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: GURK

Erkek hindiye GURK adı verilir. Hindiler (Meleagridinae),tavuksular takımına ait olan sülüngiller familyası içerisinde bir alt familya oluştururlar. Amerika’ya ilk göç edenler tarafından keşfedilmiş ve 17. yüzyıl’ın başlarında Avrupa’ya getirilmiştir. Günümüzde eti için yetiştirilen bir kümes hayvanı olarak tanınırlar.

Hindinin 2 türü vardır. Meleagris gallopavo Doğu ve Güney Amerika kökenli bir tür olup, 1 m’ye kadar büyür. Diğer tür Meleagris ocellataise Meksika Yucatan menşeli olup belirgin bir şekilde daha küçüktür.