Erkek kısırlığı toplum tarafından kabullenilmiyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon çift, çocuk sahibi olamıyor ya da çocuk sahibi olmada zorluk yaşıyor.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Akif Diri, korunmasız ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir yıl boyunca gebelik oluşmamasının, kısırlık (infertilite) tanısı için yeterli kabul edildiğini belirterek, "Bu durumun toplumda görülme oranın yüzde 10 ila 15 arasında değişiyor" dedi.

KISIRLIKTA ERKEK FAKTÖRÜ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Doç. Dr. Diri, tıpkı kadınlarda olduğu gibi erkeklere ait kısırlık sebeplerinin olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sebepler en az kadınlarınki kadar fazladır. Kısırlık kadın doğurganlığıyla eş tutulduğu için toplumumuzda erkeklere ait kısırlık sebepleri daha çok görmezden geliniyor, üstüne gitmekten çekiniliyor."

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Erkeklerde kısırlığın sanıldığından daha yaygın olduğunu söyleyen Diri, "Kısırlık, yalnızca kadınlara özgü bir durum değildir" dedi ve ekledi: "Erkek infertilitesi tek bir nedene bağlı gelişmez. Çoğu zaman birden fazla faktör etkilidir."

STRES, SİGARA, DAR ÇAMAŞIR RİSK FAKTÖRÜ ARASINDA Doç. Dr. Akif Diri, bazı basit ama yaygın alışkanlıkların bile sperm kalitesi üzerinde olumsuz etki yarattığını söyledi. Diri, "Sigara, alkol, paketli gıdalar, işlenmiş etler yani toplumda değişen yemek alışkanlıkları, fast foodlar, uyuşturucu kullanımı, spor merkezlerinde yaygın olarak kullanılan bazı ilaçlar hatta kabuklu deniz ürünlerinin fazla tüketilmesi bile sperm üretimini ve hareketliliğini ciddi şekilde düşürür. Ayrıca aşırı stres, obezite, dar iç çamaşırı kullanımı, sık sauna veya hamam gibi sıcak ortamlarda bulunmak, sperm hücrelerinin yapısını bozabilir" diye konuştu. Doç. Dr. Diri, bazı vakalarda tüm tetkikler normal olsa bile kısırlığın nedeninin saptanamayabileceğini, bu durumda detaylı bir fiziki muayene ve laboratuvar değerlendirmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti. REKLAM EN YAYGIN ERKEK KISIRLIĞI NEDENLERİ İşte erkek kısırlığının altındaki sık görülen nedenler: * Varikosel: Testislerde toplardamar genişlemesi sonucu sperm üretimi azalabilir. * İnmemiş testis: Doğumsal bir durum olup, sperm kalitesini etkileyebilir. * Kabakulak sonrası orşit: Testis iltihabına neden olarak sperm üretimini bozabilir.