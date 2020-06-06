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Erkek yerini bilsin akımı nedir? Erkek yerini bilsin akımı sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada gündem olan Erkek yerini bilsin akımı merak konusu oldu. Twitter'da başlayan Erkek yerini bilsin akımı büyük yankı uyandırdı. Yıllardır kadınların maruz kaldığı cinsiyetçi sözleri erkeklere uyarlayan kadınlar, cinsiyet eşitliğine vurgu yaptı. Peki sosyal medyada ses getiren Erkek yerini bilsin akımı nedir? İşte detaylar...

Erkek yerini bilsin

Erkek yerini bilsin akımı nedir? sorusu trend topic listesine girdi. Birçok ünlü sanatçının da destek verdiği Erkek yerini bilsin akımı sosyal medyanın adeta gündemine oturdu. Aslında cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak, her konuda kadınlara dayatılan tüm kadın hakları ihlallerine tepki vermek adına başlatılan bu akıma birçok ünlü de destek verdi. İşte sosyal medyada yankı uyandıran bu akıma destek veren o ünlüler...

ERKEK YERİNİ BİLSİN AKIMINA KATILAN ÜNLÜLER

Ünlü sanatçı Sıla, 'Erkek yerini bilsin' hasthtagini koyarak "Erkeği boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya..." sözlerini paylaştı.

Gaye Su Akyol ise, "Erkek şort giyiyorsa aranıyordur" sözlerini kullanarak cinsiyet eşitsizliğine vurgu yaptı.

Gazapizm,"Çok iyi akım. Altına mızmızlanan işine baksın." tweeti ile akıma destek verdi.

BELEDİYELER DE AKIMA DAHİL OLDU!

Erkek yerini bilsin akımına belediyeler de dahil oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),Şişli, Datça ve Mudanya gibi belediyeler de Twitter hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

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