Erkekler için yeni bir doğum kontrol yöntemi geliştirildi

Hindistan'da erkekler için bir doğum kontrol yöntemi geliştirildi. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bilim insanları erkekler için geliştirdikleri yeni bir doğum kontrolünün altı aya kadar kullanılabileceğini belirtti.

GEÇERLİLİK SÜRESİ 13 YIL

Klinik araştırmaları tamamlanan yeni yöntem, genel anestezi altında kasıktan bir enjeksiyon yapılarak uygulanıyor. Sperm akışını bloke eden bu yöntemin geçerlilik süresi ise 13 yıl.

Hint Tıbbi Araştırma Konseyi'ndeki bilim insanları, 300'den fazla klinik deney hastasında hiçbir yan etki görülmediğini bildirdi.

İlacın onay alma sürecinin altı ila yedi ay süreceği belirtildi. Dr. RS Sharma, Hindustan Times’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İlaç hazır sadece ruhsat onayı almayı bekliyoruz."

Sharma, "Çiftlerin yarısından fazlası doğum kontrol yöntemlerini kullanıyor. Kadınların yüzde 70'inden fazlası doğum kontrol hapı kullanıyor. Kadınların yaklaşık yüzde 22'si sterilizasyon (kadınlarda tüplerin bağlanması) yöntemini tercih ediyor. Nüfusun sadece yüzde 7'si erkek sterilizasyonuyla gebeliği önlemeye çalışıyor" diye konuştu.

"DÜNYANIN İLK ERKEK DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ"

Kullanılan ilaçların bazı yan etkileri olduğuna dikkat çeken Dr. RS Sharma, bu yan etkilerin kilo alımı, duygudurum dalgalanmaları, bulantı, akne, periyotlar arası kanama olduğunu söyledi.

ABD'de birkaç kez erkek doğum kontrol yöntemi klinik denemelerine başlandığına dikkat çeken Dr. Sharma, "Çalışmalar durduruldu çünkü o yan etkiler erkekler için kabul edilemezdi" diye konuştu.

Sharma, “İlaç, dünyanın ilk erkek doğum kontrol yöntemi olarak adlandırılabilir” dedi.