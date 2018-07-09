Bilim insanları, erkekler için spermi durduran hap geliştirdiler. Doğum kontrol hapı olarak kullanılacak bu ilaç herhangi bir yan etkiye sahip değil.

Uzmanların açıklamasında göre; ilaçtaki EP055 adı verilen madde, alındıktan 30 saat sonra spermleri hareketsiz hale getiriyor. Bu etkisini de spermlerin üzerinde yer alan bir proteine (EPPIN) bağlanarak yapıyor.

BU DOĞUM KONTROL TEKNİĞİNİN GERİ DÖNÜŞÜ YOK!

Maymunlar üzerinde denenen bu bileşen, hormonlar üzerinde olumsuz bir etki yapmıyor ve tüm etkileri üç hafta içinde geri dönebiliyor.

Çalışmaya göre; EP055 adı verilen bileşen, erkek maymunlara verildikten sonra sperm hareketi durdu. Sperm hareketinin durması da yumurtanın döllenmesini imkansız hale getiriyor. İlacın bırakılmasını takip eden 3 hafta içinde ise spermler hareket etmeye başlıyorlar.

Kadınların kullandığı doğum kontrol hapları, hormon içerdiğinden kişiye göre değişen bazı yan etkilere neden olabiliyor. Bunların başında kilo alma, bulantı ve ruh durumu değişiklikleri yer alıyorken, bu hapın ise hormonal ve duygusal bir değişikliğe yol açmadığı kaydedildi.

ORGAZM ANINDA BU OLUYORSA...

Erkekler günümüzde doğum kontrol yöntemi olarak kondom kullanıyor. Ancak doğru kullanılmazsa o da yüzde 18 oranında istenmeyen gebeliğe neden olabiliyor.

"KADIN DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİNDEN ÇOK DAHA KULLANIŞLI"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, "Araştırma İngiltere'deki köklü üniversitelerden olan Wolverhampton Üniversitesi'nin Molecular Pharmacology bölümünde yapılmış bir araştırma olup, bilimsel açıdan prestijli bir dergi olan PLOS ONE dergisinde yayınlanmıştır.

Öncelikle en olumlu yanı kullanıldığında erkeklerde hormonal ve ruhsal bir etkiye yol açmadan sadece hedef noktaya (yani sadece sperm hareketine) etkili olması. Üstelik bu etki kalıcı olmayıp, ilaç kesildikten sonra sperm hareketleri aynı şekilde devam etmektedir. Bu özellikleriyle kadınlar için kullanılan doğum kontrol yöntemlerinden çok daha kullanışlı gözüküyor. Hem etkili hem de geri dönüşü kolay olduğu için çok rağbet göreceğini tahmin ediyorum" açıklamasında bulundu.