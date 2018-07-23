BACAKLARI SİZE DOĞRU DÖNÜKSE...
Eşinizin ya da sevgilinizin size karşı ilgi besleyip beslemediğini anlamanız için üst bacağının yönüne dikkat etmelisiniz. Eğer ki bacağının ve ayağının yönü size dönükse, sizinle yakından ilgileniyordur.
BU FİKİRLE İLGİLENDİĞİME EMİN DEĞİLİM
Belki birlikte tatile gitme planı yaptınız ve bunu ona söylüyorsunuz. Eşiniz de kabul edercesine kafasını sallıyor ancak ellerini bu şekilde ağzına götürüyorsa, bu duruma biraz düşünceli yaklaşıyordur.
OMZUNUZA DOKUNUYORSA
Eşinizle birlikte kalabalık bir yerde kutlama yapıyorsunuz ve siz tanıdık bir erkekle gülüşüp konuşurken arkanızdan gelip omzunuza dokunuyorsa "O benim, o yüzden uzaklaş" anlamına geliyor. Eşinize konuştuğunuz adamın yanında iltifat etmeniz veya muhabbete onu da dahil etmeniz, endişelenmesi gereken bir şey olmadığını kanıtlayacaktır.
AYNI HAREKETLER İYİYE İŞARET
Siz kadehinizi tuttuğunuz an o da kaldırıyor. Siz sandalyenizde dikleşerek otururken aynısını o da yapıyor. Hareketlerinizin eşleşmesi çok iyi bir işarettir. Bazı insanlar sizi dikkatle dinlediğini göstermek için kasten böyle davranırken eşinizle aranızdaki hareket uyumu onun size fiziken de ne kadar bağlı olduğunu ve ihtiyacınız olan her an sizinle olacağını gösteren doğal bir işarettir.
BEN HALLEDERİM
Bir başka çiftle birlikte akşam yemeğine çıktığınızda ya da finans danışmanınızla bir toplantı yaptığınız sırada eğer elini sizin elinizin üzerine koyuyorsa bu ortamda öne geçmek istediğini gösterir. Özellikle de konuşmanın çoğunu siz yapıyorsanız bu işaret, kendisinin de biraz söz hakkı istediğinin sinyalini verir.
ARTIK GİDEBİLİR MİYİZ?
Eğer tüm vücudu olmasa da açısı kapıya doğru yönelmişse konuşmaya ne kadar hevesli görünürse görünsün kaçmaya hazır demektir.
GERÇEKTEN BUNALDIM
Eğer eşiniz hızla veya yavaşça ensesine doğru dokunuyorsa bu çok baskı altında hissettiğini ve rahatlatılmaya ihtiyacının olduğunu gösterir.
ELLERİN CEPTE OLMASI İYİYE İŞARET DEĞİL
Eğer eşiniz ya da sevdiğiniz ellerini ceplerinde tutuyorsa özel hikayelerinizi arkadaşlarına anlatmanızı istemiyordur.
ÜZERİNİ DÜZELTİYORSA
Erkek, karşı cinse ilgi ve saygı duyuyorsa en tipik haliyle üstünü başını düzeltir. Buradaki mesaj size iyi görünmek istemesinden kaynaklanır.
KENDİLERİNİ RAHAT HİSSETTİKLERİNDE BUNU YAPARLAR
Çoğu kadın hoşlanmasa da erkekler bacakları ayrık oturarak o ortamda rahat hissettiklerinin sinyalini verir. Burada aslına bakarsanız hem kendilerine hem de bedenlerine güvendikleri mesajını verirler.
KUR YAPMA BELİRTİSİ
Erkeklerin konuşurken sakallarına dokunması kur yapma belirtilerinden birisidir. Nasıl ki kadınlar karşısındaki kişiye kur yapmak için saçlarıyla oynuyorsa erkekler de sakallarını karıştırır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.