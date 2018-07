4 | 11

AYNI HAREKETLER İYİYE İŞARET

Siz kadehinizi tuttuğunuz an o da kaldırıyor. Siz sandalyenizde dikleşerek otururken aynısını o da yapıyor. Hareketlerinizin eşleşmesi çok iyi bir işarettir. Bazı insanlar sizi dikkatle dinlediğini göstermek için kasten böyle davranırken eşinizle aranızdaki hareket uyumu onun size fiziken de ne kadar bağlı olduğunu ve ihtiyacınız olan her an sizinle olacağını gösteren doğal bir işarettir.