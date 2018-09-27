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Küçük yaşta eğitimde çocukların başarısı
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Küçük yaşta eğitime başlayan çocukların başarısı araştırıldı

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ekber Şahin ve Dr. Çiğdem İş Güzel, 4+4+4 uygulamasının başladığı 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren 4 dönem 2 bin 81 öğrencinin akademik gelişimini izledi. Tespitlere göre, İlkokula 69 aydan önce başlayan öğrenciler matematik, Türkçe ve hayat bilgisinde geri kaldı ve bu durum iki yıl süresince değişmedi

27.09.2018 - 07:24 | Güncelleme: Genel

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Ekber Şahin ve Dr. Çiğdem İş Güzel, eğitimde 4+4+4 düzenlemesi olarak bilinen uygulamanın başladığı 2012-2013 öğretim yılında birinci sınıfa başlayan 2 bin 81 öğrencinin akademik gelişimlerini boylamsal araştırma yöntemi kullanarak dört dönem izlediler.

AKADEMİK BAŞARIYA OLUMSUZ YANSIDI

Elde ettikleri sonuçları Educational Policy Analysis and Strategic Research adlı derginin 2018 yılı ikinci sayısında makale olarak yayımladılar. Araştırmada 2012-2013 öğretim yılında birinci sınıfa başlayan öğrencilerin yaşlarının dağılımının 60 ay ile 84 ay gibi geniş bir aralıkta yer aldı.
Şahin ve İş Güzel'in araştırmasında, ilkokula 69 aydan önce başlayan öğrencilerin okula başlama aşamasında öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin dikkate alınmadığı, bu durumun izleyen dönemlerde öğrencilerin akademik başarılarına olumsuz yansıdığı vurgulandı.

İKİ YIL BOYUNCA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay'ın haberine göre bu öğrencilerin Matematik, Türkçe ve Hayat Bilgisi'nin alt alanlarındaki akademik gelişimlerinin 69 aydan büyük başlayan öğrencilere göre daha düşük, aradaki farkın ise anlamlı olduğu ifade edildi. Küçük yaş grubundaki öğrencilerin aleyhlerine olan bu durumun iki yıl süresince değişmedi. Bu öğrenciler için gerekli destekler sunulmaması durumunda izleyen yıllarda öğrencilerin daha fazla gelişimsel problemle yüz yüze kalacağı belirtildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    Zorunlu eğitim saçmalıktır. Okumak isyeten cocukları da arada mahvediyoruz. Temel eğitimini alan cocukları daha sonra başarılarına ve branşlarına göre secmeli ve mesleki eğitime yönlendirmeliyiz. Hem pratik hem tearik egitim vererek daha faydalı bir nesil yetiştirebiliriz. Şu an ki sistem geleceğimize vurulmuş büyük bir darbedir.
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