Erkenci Kuş 23. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşamki bölümünün ardından yayınlandı. Erkenci Kuş'ta Sanem yine kıskançlık krizine girip Can’ı Ceyda ile baş başa bırakmamak için uğraştı. Sanem, Emre'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için Emre'yi yakın takibe aldı. Lansmanda ise Aylin, Sanem'i rezil etmek için hamle yapsa da o hamlesi boşa çıktı. Bölümün sonunda ise Can ile Sanem yeniden sevgili oldu. Erkenci Kuş 22. son bölüm özeti ve 23. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

ERKENCİ KUŞ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 22. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sanem bu sefer amacına ulaşabilecek mi?

Bir dergi röportajı için spor salonunda bir araya gelecek olan Ceyda ve Can’ı baş başa bırakmamaya kararlı olan Sanem, Ayhan’la birlikte salonda geçici olarak çalışmaya başlar. Öte yandan Emre’nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya kararlı olan Sanem ve Ceycey Emre’yi izlemeye başlarlar... Aylin’le buluşacağını duyunca hemen takibe alırlar. Sanem bu sefer amacına ulaşabilecek midir? Bu arada lansman için tüm hazırlıklar tamamdır. Başarılı geçecek olan geceyi bozmak için Aylin yine iş başındadır. Ama bu sefer sonuç hiç de istediği gibi olmaz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ