Erkenci Kuş dizisi 26. bölümü ile Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıktı. Her hafta çok merakla takip edilen ve Can ve Sanem çiftinin aşklarının konuşulduğu dizide yeni bölüm heyecanı şimdiden başladı. Peki, Erkenci Kuş 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Erkenci Kuş 26. bölüm özeti...

ERKENCİ KUŞ 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş, yayınlanan 26. bölümün ardından dizinin sevenleri yeni bölüm fragmnını bekliyordu fakat henüz yayınlanmadı. Dizinin 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ 26. BÖLÜM ÖZETİ

Can, gözaltına alınıyor!

Can, Fabbri’nin şikayeti üzerine gözaltına alınır. Sanem, Can’ın düştüğü bu durumdan kendini sorumlu tutar ve onu kurtarmak için Fabbri’ye kokusunu verir.

İstediğini alan Fabbri, şikayetini geri çeker ve hisselerini de Aylin’e devreder. Bu arada mahalleyi ziyarete gelen gizemli bir kadın ortalığı birbirine katar. Sanem mahallede tartıştığı bu kadınla Can’ın evinde tekrar karşılaşacaktır. Acaba bu kadın kimdir?

Erkenci Kuş dizisi 27. yeni bölümü ile 5 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

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